Sénégal: Atelier sur la vaccination contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine

Financé par la Banque mondiale, le PRAPS vise à "rechercher les voies et moyens de renforcer la résilience des sociétés pastorales des six pays membres par l'amélioration de la santé animale, la gestion des ressources naturelles, la prévention des crises pastorales et la mise en marché des produits d'origine animale".

"Cette rencontre qui va durer jusqu'au 15 septembre courant, rentre dans le cadre des activités du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel qui regroupe six pays sahélo-sahariens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, sous la coordination du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)", précise un communiqué de presse.

Dakar — Le ministre de l'Elevage et des Productions animales préside lundi, à 9 heures, à la Résidence hôtelière "Le Ndiambour", la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation régionale sur le séro-monitoring des campagnes de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.