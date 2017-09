Maroc: Environnement - Le Salon Polllutec en octobre à Casablanca

La 9e édition de Pollutec Maroc, Salon International des équipements, technologies et des services pour tous les secteurs de l'Environnement : eau, déchets, air, énergie, se tiendra du 24 au 27 octobre 2017, à la Foire Internationale de Casablanca.

Selon un communiqué, ce grand rendez-vous annuel contribuera à faciliter la mise en relation de 250 éco-industries marocains et internationaux exposants porteurs de solutions innovantes avec les 6 000 visiteurs professionnels attendus, issus du secteur public ou privé, décideurs et prescripteurs, à la recherche de partenariats technologiques et commerciaux, d'informations techniques et de nouveaux fournisseurs.

Post COP22, Pollutec Maroc soutient le déploiement de la stratégie nationale du Royaume en matière de développement durable, enrichit son dispositif de mise en valeur de l'offre et de l'innovation, orchestre de nouvelles animations et construit un programme de conférences de qualité.

Pollutec Maroc 2017 ouvre un Village Ville Durable complémentaire de son offre environnementale traditionnelle pour faciliter l'accès à l'information et aux solutions pour le développement des territoires urbains durables.

Ce nouvel espace regroupera les dernières solutions et technologies visant à rendre la ville plus économe en énergie et respectueuse de l'environnement, tout en offrant une meilleure qualité de vie aux habitants. Cette zone d'exposition ciblera les secteurs suivants : Energie, Mobilité Urbaine, Bâtiment, Services Urbains (Eau et Déchets) et accueillera un Forum de discussion sur les Changements pour la ville de demain.