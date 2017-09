Tchad: Idriss déby invite les bailleurs de fonds à investir massivement

Le président tchadien Idriss Deby a fait le déplacement de Paris dans le cadre du Plan national de développement (PND 2017-2021). Son pays a plus de 300 projets qui ont besoin de fonds.

Le président Idriss Déby Itno est à Paris à la rencontre des bailleurs afin de les inviter à investir massivement dans l'économie du pays qui souffre de la baisse des prix du pétrole. Quelque 500 investisseurs étaient présents. Il était en compagnie de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz.

Le modèle mondial d'intégration du Tchad

Le président tchadien a rappelé dans quelle mesure le monde dépend du Tchad dans le renforcement de la sécurité et la stabilité de l'Afrique centrale et l'Afrique. Il a vanté le "modèle mondial pour l'intégration humaine" de son pays, son cadre de développement inclusif et consensuel et la place du "dialogue constructif entre son administration, la société civile, les groupes religieux, le Parlement et nos partenaires techniques et financiers".

Si le Tchad est à Paris pour mobiliser des financements -plus de 6 milliards de dollars-, c'est aussi pour recueillir des suggestions sur le processus de relance de la croissance, a indiqué le président. Il a rappelé que son pays a fait le "travail nécessaire pour fournir l'environnement juridique et économique pour que les investisseurs viennent participer à l'avenir"; notamment l'amélioration de la transparence et la gouvernance. il a aussi indiqué que le développement et la protection de l'environnement des ressources naturelles vont de pair.

Défis à relever suite à la baisse du prix du pétrole

Idriss Déby a également reconnu que de nombreux défis sont à relever depuis la baisse des prix du pétrole, ainsi que dans l'absorption des populations immigrées et la permanence de la sécurité nationale et régionale . Tout ceci nécessite des ressources massives. Au-delà de la solidarité des partenaires, il demande à la communauté internationale des investissements "de considérer l'attractivité du Tchad en [l'] accompagnant" dans la diversification de son économie.

En réaction à la table ronde, l'opposition a organisé un alter-table ronde. L'Union européenne (UE) a annoncé la signature de plusieurs projets pour un montant de 176 millions d'euros. Un conseiller du président Idriss Deby n'exclut pas que son pays atteigne 10 000 milliards de FCFA en promesse d'investissements.

Avalanche de promesses de financements

Des groupes privés ont affiché des promesses plutôt encourageantes. C'est le cas du groupe de construction Saudi Bin Laden Group, qui va avancer 3 milliards de dollars et le rachat d'une partie de la dette intérieure tchadienne, le groupe énergétique italien Ascot, qui a conclu une lettre avec la Société nationale d'électricité tchadienne.

Le vice-président de la Banque mondiale (BM), Makhtar Diop a, quant à lui, annoncé le doublement de la participation de l'institution financière internationale.