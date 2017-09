Afrique: Africa50 tient son Assemblée Générale à Dakar mardi

Selon la même source, les délégués étudieront les activités d'Africa50 en 2016 et approuveront son bilan financier. Le comité de direction d'Africa50 présentera la liste actualisée des investissements du fonds ainsi que ses stratégies de financement et d'augmentation du capital.

Le Dr. Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de développement et du comité de direction d'Africa50, prononcera un discours inaugural, et Alan Ebobisse, PDG d'Africa 50, parlera des derniers investissements de la plateforme et du nombre croissant d'investissements en préparation.

