Ile Maurice: Boutiquière ligotée et bâillonnée - «Enn dan bann voler ti met enn fos sévé ki long»

«J'ai eu peur, mais je suis restée calme», confie Rita. Elle a indiqué aux malfrats où étaient conservés les sous. Et dit avoir eu la présence d'esprit de leur dire que son époux allait bientôt rentrer. Le «travesti» l'a alors traînée jusqu'à l'endroit où sont gardées les caisses de boissons, il l'a ligotée et bâillonnée. Et les deux malfrats ont pris la poudre d'escampette. Non sans avoir fait main basse sur une somme de Rs 25 000, des boîtes de cigarettes et des cartes prépayées.

L'un des malfrats, raconte Rita, a fermé la porte à clé. Ce qui l'a immédiatement mise mal à l'aise. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, le travesti s'est emparée d'elle et lui a mis un canif sous le cou. «Kot to larzan? Kot to'nn gard kass?» lui hurlait-il dans l'oreille.

Lorsque nous l'avons rencontrée jeudi 7 septembre, Rita, qui est âgée d'une quarantaine d'années, était toujours sous le choc. Elle raconte qu'au moment des faits, elle se trouvait toute seule dans sa boutique. Vers 14 h 45, deux femmes ont poussé la porte du commerce et sont entrées. Dans un premier temps, Rita pensait qu'il s'agissait de clientes. En y regardant de plus près, elle devait remarquer que l'une d'elles était en fait «un travesti».

