Ile Maurice: Douanes - Le profiling est-il discriminatoire ou politisé ?

Le directeur des douanes est conscient que la clé pour lutter contre le trafic de drogue est l'intelligence : «Pour avoir des informations du public, des marchands et des courtiers maritimes, il doit y avoir une confiance.» Ce que nous avons vu hier et les agissements des officiers de la CANS n'inspirent guère confiance.

Si à la douane, ils sont nombreux à saluer des mesures pour combattre le trafic de drogue, par exemple l'installation de scanners sophistiqués, la création de la K9 Unit et le recrutement d'officiers de douane et de renseignements, beaucoup insistent que ces mesures ne sont guère suffisantes. Il existe entre l'arrivée des colis et le réveil des officiers antidrogue un trop long laps de temps.

Mais qu'en est-il à Maurice, pour des colis qui arrivent par bateau ? «Nous sommes encore à des années-lumière de ce qui se passe dans les pays développés. C'est pourquoi, d'ailleurs, la drogue entre facilement à Maurice, et c'est ce qui explique la rivalité entre ADSU et douaniers», confie notre source.

Ces renseignements s'appuient, entre autres, sur du profiling ou profilage, soit «une technique policière qui consiste à dresser le profil psychologique d'un criminel récidiviste inconnu», selon Le Petit Robert. Le mot et la méthode sont américains. Cette technique repose sur l'apparence et les mouvements du passager - lorsqu'il s'agit des aéroports (quand les passagers viennent récupérer leurs valises).

Cet exercice de controlled delivery a été effectué hier dans un sombre entrepôt à Baie-du-Tombeau. L'auteur de ces lignes y était présent. L'ouverture des deux colis a été faite de manière peu professionnelle. Les effets personnels sont éparpillés et jetés sur des palettes tachées de suie, sans considération aucune, sous les protestations du Customs Clerk. «Pourquoi faites-vous cela, pourquoi ne pas utiliser les scanners dernier cri et les technologies ultra-modernes ?»

Le transitaire appelle la récipiendaire pour que les colis lui soient livrés. Les proches de celle-ci commencent alors à rassembler les pièces justificatives. Mais entre-temps, la situation se complique. Le 23 août, une lettre de la Mauritius Revenue Authority, émanant du département Customs Anti-Narcotics Section (CANS), réclame qu'on bloque les deux conteneurs, et ordonne que ceux-ci soient ouverts en la présence des officiers antidrogue, du ou des récipiendaires et du Customs Clerk qui facilite le dédouanement. Cette décision de bloquer les conteneurs intervient 18 jours après l'arrivée des colis - ce qui, déjà, est un non-sens - car s'il y avait effectivement de la drogue, comme soupçonné par les officiers de la CANS, les deux conteneurs auraient quitté l'entrepôt sans tarder, bien avant l'émission de la lettre de la CANS...

