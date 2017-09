Ile Maurice: Médecins au chômage - «Nous demandons un internat dans les hôpitaux»

De plus, les médecins présents se sont montrés très critiques quant aux examens du Medical Council, qui auront lieu dans deux mois. «Nous ne comprenons pas pourquoi il doit y avoir encore des examens alors que nous sommes déjà diplômés. Auparavant, il n'y avait pas tout cela. Il aurait aussi été plus logique que ces examens se fassent après les examens», souligne le Dr Giovanni Terasawmy.

La frustration gagne les médecins au chômage. «Nous avoir terminé nos études depuis plusieurs années et nous n'arrivons toujours pas à avoir du travail en tant que médecin.» Une situation dénoncée par l'association des diplômés, regroupant plus d'une centaine de médecins chômeurs, ce vendredi 8 septembre, face à la presse.

