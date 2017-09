Togo: " Si on veut faire partir le Chef de l'Etat actuel, il faut le faire partir par les urnes"

Intervenant ce matin sur Victoire Fm, le président du TJP (Ton de la Jeunesse Patriotique), Yao Nukunu, a appelé les leaders de l'opposition à revoir légèrement leur copie en envisageant leur unicité d'action en deux points, à savoir, la mobilisation pour obtenir des réformes et ensuite s'inscrire dans la dynamique d'une action en vue de réaliser l'alternance dans les urnes. Lecture !

"Je voudrais dire aux acteurs politiques de l'opposition que leur unicité d'action se résume en deux points : la première étape, se mobiliser pour obtenir les réformes et même si c'est le retour à la Constitution de 1992, il faut qu'ils discutent ensemble avec le parti au pouvoir pour s'entendre la dessus, et le vote de la diaspora, c'est très important, nous sommes d'accord.

La deuxième étape de leur unicité d'action, doit aller dans le sens des élections à venir. C'est-à-dire qu'on fait les réformes mais nulle, absolument nulle n'a le droit d'empêcher qui que ce soit d'être candidat.

Nous préconisons le schéma du Bénin et du Sénégal. Quand une nouvelle constitution a été votée au Bénin, on n'a pas empêché Kérékou d'être candidat, également pour le Sénégal.

Donc si on veut faire partir le Chef de l'Etat actuel, il faut le faire partir par les urnes, de façon démocratique. Si nous sommes démocrates, nous devons toujours user des voies démocratiques pour nous exprimer. Et en ce sens, nous pouvons préserver la paix et la cohésion sociale.

Et maintenant, c'est vrai que ça nous irrite, ça nous révolte lorsque les corps habillés matraquent nos frès comme s'ils sont des animaux, comme s'ils sont des moindres êtres vivants. Dans ce sens, nous demandons que tous ceux qui ont été arrêtés soient illico presto relâchés, libérés en même temps pour que la sérénité revienne. C'est notre appel. Il faut que les acteurs politiques arrêtent le dilatoire. Si on veut faire partir un Chef de l'Etat, il faut le faire partir par les urnes. Donc ils doivent résumer leurs actions en deux étapes, et donc la deuxième étape c'est d'aller le battre dans les urnes".

C'est une réaction qui doit interpeller aussi bien l'opposition et le pouvoir en place.