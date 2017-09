Sénégal: Accelérer le travail sur le terrain !

analyse

Dione II en action ! Le Président de la République, après 72 heures d'attente, a formé un nouveau gouvernement composé de 39 ministres, dont 4 ministres délégués. De six précédemment, le Gouvernement Dionne II comprend 8 femmes. Mieux, Macky IV s'est aussi séparé que des secrétaires d'Etat. Les Hautes priorités de ce nouveau gouvernement devant permettre au Chef de l'Etat de rempiler lors de la Présidentielle de 2019 sont entre autres l'emploi, l'insertion professionnelle, l'intensification de la main-d'œuvre des jeunes.

Mahammed Boun Abdallah Dionne parle même des HIMO (Haute intensité des mains-d'œuvre), qui selon le BIT, désignent les méthodes qui combinent des équipements légers avec de la main-d'œuvre dans un mélange optimal afin d'assurer la qualité et minimiser les coûts lors de la création ou de la réhabilitation des infrastructures. Selon M. Dionne, le Président Sall entend aussi placer la femme et l'enfant au cœur de sa nouvelle politique.

Sans occulter la création des ministères spécifiques tels les micro-finances, la transformation, l'énergie, le tourisme et la culture. Ce qui fait dire à son Premier ministre que la «mission continue» tout en précisant que «2021, c'est demain», en parlant de la création d'un département du Pétrole confié à Mansour Elimane Kane. Il ne fait l'ombre d'aucun doute, qu'a priori, Dionne II est composé d'hommes et de femmes pétris de talents, dont la plupart ne font que permuter avec d'autres. C'est le cas du département de l'Intérieur où le très contesté Abdoulaye Daouda Diallo a cédé sa place à Aly Ngouille NDIAYE. Quant à Mankeur Ndiaye, il a été tout simplement limogé pour être remplacé par Me Sidiki Kaba qui cède le département de la Justice au Professeur Ismaël Madior Fall, jadis conseiller juridique du Chef de l'Etat.

Toutefois, ce qui intéresse le plus les Sénégalais et les Sénégalaises, c'est la marche vers l'émergence de notre pays tant chantée et vantée par les pouvoirs publics avec notamment le Plan Sénégal Emergent (PSE). Ce qui sera le plus attendu de Dionne II, c'est le travail sur le terrain et l'accélération de la cadence dans un pays où tout est priorités. Il faut continuer à rapprocher les villes des villages ; offrir des emplois aux jeunes ; soutenir de manière accrue l'éducation en veillant sur l'école de la République qui est en train d'aller à vau-l'eau avec les grèves cycliques ; soigner nos hôpitaux qui sont plus malades que les patients ; combattre l'arrogance ; veiller sur l'égalité des Sénégalais devant la loi ; éviter une justice qui fait peur ; bannir la corruption et la concussion ; transformer la gouvernance sobre et vertueuse en réalité. Et surtout consolider les acquis démocratiques de notre pays par un dialogue franc, sincère et inclusif. Bref, faire en sorte que les Sénégalais retrouvent la confiance et croient en eux-mêmes.