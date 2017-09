Gabon: Les raisons de l'éviction de Bruno Ben Moubamba du gouvernement

Bruno Ben Moubamba n'est plus le Ministre d'Etat Gabonais en Charge de l'Habitat et l'Urbanisme. Son éviction a… Plus »

Après la crise postélectorale de 2016, les autorités n'avaient pas réussi à débaucher des opposants proches de Jean Ping. Bruno Ben Moubamba avait alors été présenté comme la principale prise de guerre d'un gouvernement dit d'ouverture. Mais le turbulent ministre a régulièrement critiqué les autorités et le système autour du président Bongo. Après un remaniement fin août, d'autres opposants ont fait leur entrée au gouvernement. Garder Bruno Ben Moubamba n'était peut-être plus aussi nécessaire.

Emmanuel Issozé-Ngondet a rappelé trois principes pour expliquer l'exclusion de Bruno Ben Moubamba : la solidarité avec les ministres, le devoir de responsabilité et le respect de la hiérarchie. « Le gouvernement ne peut pas devenir un forum où chacun fait valoir ses intérêts personnels », a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu'il ne tolérait aucun écart fragilisant la cohésion et l'action de son équipe.

Le Gabon a un nouveau ministre de l'Habitat puisque Bruno Ben Moubamba ne fait plus partie de l'équipe. Il a été limogé ce jeudi. L'opposant était entré en octobre dans le premier gouvernement post-crise électoral présenté comme l'un des symboles du dialogue et de l'ouverture voulue par le président Ali Bongo. Mais des tensions s'étaient rapidement fait sentir avec le pouvoir. Finalement, c'est le Premier ministre en personne qui a annoncé son limogeage à la télévision.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.