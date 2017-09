Maroc: Hausse de 8,6% du résultat net part de Lesieur Cristal à fin juin

Depuis le début de l'année, le titre Lesieur s'est apprécié de plus de 25%, contre une progression de +49,12% en 2016 et une bonification de +63,46% depuis 2014.

Sur les six premiers mois de 2017, Lesieur Cristal a réalisé un résultat net part du Groupe (RNPG) de 101 millions de dirhams (MDH), en progression de 8,6% par rapport à la même période de 2016, a annoncé vendredi la société agro-industrielle cotée en bourse. Dans un environnement peu favorable, Lesieur Cristal réalise néanmoins une bonne performance commerciale semestrielle grâce à la robustesse de son business modèle et à la concrétisation d'opportunités à l'export, souligne le leader national des huiles de table dans une communication financière.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.