Mali: Sonatam signe un contrat de 10 milliards de Fcfa avec British American Tobacco

L'arrivée de BAT au Mali qui se positionne comme le numéro 2 mondial du tabac en parts de marché, avec des produits vendus dans «plus de 180 pays», contribuerait à la pérennité économique de la Sonatam et à développer les recettes fiscales de l'Etat Malien. Le partenariat vise également à renforcer le secteur industriel malien et la création d'emplois dans le pays, notamment au sein de la Sonatam qui réclame déjà plus de 270 emplois directs et 15 000 emplois indirects, à travers le réseau de distribution de cigarettes et ses sous-traitants locaux.

En revanche pour le groupe britannique, cette collaboration avec la Sonatam se présente comme une bonne affaire. La Sonatam qui réclame un marché avoisinant les 4 milliards d'unités par an, suite à sa privatisation en 2002, s'est alliée à des investisseurs comme le Groupe Imperial Tobacco, pour assurer l'appui financier et l'expertise technique nécessaire pour garantir «la pérennité» économique de ses activés.

La Société nationale des tabacs et allumettes du Mali (Sonatam) renforce la composante industrielle de ses activités. L'opérateur historique dans l'industrie malienne du tabac vient de signer un accord de partenariat avec le groupe British American Tobacco (BAT) pour la fabrication et la distribution de la marque Dunhill International au Mali.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.