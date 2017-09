Sénégal: Stratégie de Plaidoyer pour le financement et l'installation des jeunes en agriculture - 78 millions de l'Araa au Cncr

«Le projet a la capacité de faire travailler les jeunes qui en ont l'envie, d'impliquer le secteur privé et les universités. Nous devons donner de l'espoir aux jeunes et la question de l'agriculture permet de lutter contre le chômage», jubile Borgui Yerima de l'Araa, une structure de la Cedeao.

Selon Borgui Yerima de l'Araa, le projet du Cncr fait partie des 7 projets sur 24 s'occupant de la formation et de l'emploi des jeunes et soutenus par l'Arra dans la zone Cedeao.

L'Agence régionale de l'Agriculture et de l'alimentation (Araa) a accordé au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux un appui de 120 000 euros environs 78 millions de francs pour la réalisation de son objectif visant à décrocher des financements pour permettre aux jeunes de travailler dans le secteur agricole.

