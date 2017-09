Guinée: Gouvernance - L'UFR de Sidya Touré fait des nouvelles propositions à Alpha Condé

réhabiliter les chambres consulaires et en faire des partenaires privilégiés dans la définition et la mise en œuvre des politiques économiques ;

mener une politique économique et financière qui donne la priorité aux secteurs de production, porteur de croissance et à favoriser un climat propice à l'investissement privé ;

Le poids du secteur public demeure encore important dans l'économie nationale, l'Administration publique est peu efficace du fait de l'absence de motivation chez les fonctionnaires qui ne disposent pas des moyens à la réalisation de leurs missions. La gestion macro-économique souffre de faiblesses de capacités en matière d'anticipation et d'orientation de politique : si la Guinée s'est souvent dotée d'une vision à long terme, le constat est que les actions conduites ne s'intègrent pas dans cette vision et n'ont pas la pérennité nécessaire pour induire un véritable processus de développement.

L'application des réformes économiques et financières adoptées en Guinée dans le cadre des programmes convenus avec les IBW ( Institutions de Bretton Woods) se sont caractérisées par de brèves périodes de bonnes performances suivies de dérives, parfois induites par des chocs externes mais aussi souvent, par un manque de volonté politique : les causes de ces insuffisances résident dans l'opacité des pratiques de contrôle, un environnement de corruption alimenté par l'impunité, la faiblesse des capacités de gestion et l'insuffisance de conditions incitatives pour les investissements directs étrangers.

