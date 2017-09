Angola: Le GPL veut intensifier le processus d'alphabétisation pour atteindre les objectifs

Jovelina Imperial a également réitéré l'engagement du Gouvernorat provincial dans l'éradication de l'analphabétisme, estimant que c'était la meilleure façon de contribuer à l'autonomie des gens et à la réduction de la faim et de la pauvreté.

La responsable a ajouté que l'engagement et le dévouement de tous les acteurs impliqués dans le processus d'alphabétisation à Luanda avaient permis entre 2007 et 2017 d'alphabétiser 1.313. 358 hommes et femmes adultes.

Intervenant à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, la vice-gouverneure de Luanda en charge du secteur social, Jovelina Imperial, a souligné le rôle et la contribution cubaine à la méthode Sim Eu Posso (Oui, je peux), qui est déterminante dans la formation des facilitateurs, l'augmentation des inscriptions et la gestion andragogique (art ou science d'orienter les adultes à apprendre) de l'alphabétisation.

Luanda — Le Gouvernorat de la Province de Luanda (GPL) a l'intention d'intensifier le processus d'alphabétisation afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2025, consistant à éradiquer l'analphabétisme et à fournir aux citoyens un outil précieux pour le développement humain et du pays.

