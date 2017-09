Ile Maurice: Sugar Investment Trust - De petits planteurs bradent leurs actions

Le SIT a fait appel à un audit indépendant pour examiner ses comptes. Ceux-ci seront publiés par la suite. La compagnie a subi des pertes de Rs 22 millions en 2016. Mais la performance de ses filiales, notamment SIT Land Holdings Ltd et SIT Property Development Ltd, a assuré au groupe des profits de Rs 85 millions. Avec la vente des morcellements Aurea et d'une aile du bâtiment The Core à Ébène, le loyer de cet espace ainsi que celui de la NG Tower, le SIT s'en est bien sorti l'année dernière.

Sur le marché, au moins deux actionnaires ont commencé à vendre 4 000 et 10 000 actions respectivement à travers la presse à Rs 10 l'unité. Or le SIT a estimé la valeur de ces parts à Rs 12.

