Cameroun: Crise anglophone - Elias Eugène Ambela " 498 élèves venus des zones anglophones ont été recrutés au lycée bilingue de Bafoussam"

interview

Le proviseur du lycée bilingue de Bafoussam parle du flux d'apprenants en provenance du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Quelques jours après la rentrée scolaire dans votre établissement, quel bilan faites-vous ?

Dans notre lycée, la rentrée scolaire s'est bien déroulée. Tout le monde s'est présenté, élèves comme enseignants. Surtout que les élèves absents savent désormais à quelles sanctions s'en tenir. Pour plus de précision, il faut retenir que de nombreuses classes des sections anglophones ont pu atteindre un taux de présence et de fréquentation de plus de 99,50%, notamment dans les classes de Form 1, 2 et 3. Tandis que d'autres affichent 100%. Au départ, on attendait près de 5300 élèves, mais à nos jours, ils sont environ 4800 à 5000 ayant répondu présent. Et comme c'est encore un début, on risque d'être submergé à la longue.

On a observé une présence massive d'élèves dans votre lycée ces derniers temps, qu'en est-il exactement ?

Cela s'explique tout simplement par le fait que de nombreux élèves sont venus de la partie anglophone du pays pour solliciter une place dans ce lycée.C'est pourquoi il y a eu un flux. Malgré cette affluence, on ne peut pas prendre tout le monde. D'ailleurs, une liste a été publiée à cet effet. Sur près de 1000 dossiers soumis, nous n'avons pu retenir que 498, selon le nombre de places disponibles dans diverses classes. Le volume de notre établissement étant très réduit, il n'y a pas assez de places pour tout le monde. Lorsqu'on vient solliciter une place ici, mon rôle c'est de recruter à la limite du possible.

Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux nouvelles recrues ainsi qu'à ceux dont les dossiers ont été retenus?

Ceux dont la commission de recrutement n'a pas validé les demandes pourront retirer leurs dossiers, s'ils le souhaitent; ce qui leur permettra de se rendre ailleurs. Quant aux "admis", il n'y a pas de conseils particuliers, pour ne pas faire de distinguo. Les conseils sont les mêmes que ceux adressés à l'endroit de tous les élèves. A savoir que les classes ont repris, que le travail a commencé et que la réussite se prépare dès le premier jour. Ces derniers doivent savoir que nous occupons le premier rang des établissements publics sur le plan national. Quand on arrive dans cet établissement prestigieux qu'est le lycée bilingue, un label, c'est le travail, la discipline qui règne. On se donne toutes les chances d'y rester et de réussir.