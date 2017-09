Sénégal: CM 2018 - Pape Fall frustré par les résultats des Lions

Le Sénégal est 3-ème avec 5 points (+2) dans sa poule derrière le Burkina Faso (6 points +) et le Cap Vert 6 points (-2). Mais plus que ces deux autres sélections, il reste trois matchs à jouer pour les Lions en raison de la décision de la Fifa de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal.

"J'ai beaucoup de respect pour le football et pour les autres équipes nationales, mais il n'y a pas photo entre le potentiel du Sénégal et les autres", a-t-il affirmé.

"La vérité, il y a beaucoup trop de fébrilité et il y a comme une impression que cette équipe joue avec le frein en mains", a-t-il jugé. Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) et Younousse Sankharé (Bordeaux, France), très brillants en clubs, deviennent l'ombre d'eux-mêmes en équipe nationale, a-t-il déploré, estimant que les Lions auraient dû survoler cette poule de qualification.

"Sans vouloir personnaliser le débat, j'ai du mal à décortiquer ce que veut faire cette équipe nationale et c'est d'autant plus frustrant que ce n'est pas la qualité qui y manque", a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec l'APS. "On ne peut voir des joueurs briller tous les week-end avec leurs clubs et devenir aussi mauvais en sélection", a-t-il relevé, soulignant que le prétexte de la qualité de la pelouse ne passe pas.

