Ile Maurice: Petits planteurs et coopératives - Subvention de Rs 1 250 par tonne métrique de sucre

Toutes ces mesures, souligne le Premier ministre, visent à protéger des milliers d'emplois. C'est après les inquiétudes exprimées par Business Mauritius, la Chambre d'agriculture et la Mauritius Export Association, entre autres, que la décision a été prise d'instituer ce comité technique. Celui-ci comprend plusieurs représentants des secteurs public et privé.

Ce plan d'aide, qui sera mené par le ministère du Commerce, sera d'une durée de six mois, en fonction des reçus des exportations faites à partir du 11 septembre 2017. Qui plus est, les paiements se feront sur une base mensuelle, à compter du 2 octobre.

Plusieurs aides financières seront ainsi proposées aux companies et secteurs concernés. Les planteurs de la canne à sucre et les coopératives devraient être soulagés d'apprendre que le prélèvement du CESS a été suspendu pour la récolte 2017. Qui plus est, le Sugar Industry Fund Board leur accordera une subvention financière de Rs 1 250 par tonne métrique de sucre.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.