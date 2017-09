Ile Maurice: Les élèves auront un parc pour apprendre à conduire

Le ministère du Transport en commun recherche un consultant pour mener une étude de faisabilité sur la création d'un parc ludique. Les firmes ont jusqu'au 17 octobre pour se manifester.

Savoir bien conduire tout en s'amusant. Le ministère du Transport en commun, trois mois après la tenue des Assises de la sécurité routière, veut inculquer les bonnes pratiques de conduite automobile aux jeunes. Pour cela, il mise sur un parc entièrement consacré à la découverte des activités liées à la conduite automobile.

Le ministère recherche un consultant pour une étude de faisabilité en vue de créer ce parc à thème sur un site. Les firmes intéressées ont jusqu'au 17 octobre pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt.

Le parc ludique sera un passage obligé pour les écoliers et les collégiens, qui auront l'enseignement de la sécurité routière inclus dans leur cursus scolaire. Les enfants pourront circuler à vélo et conduire de petites voitures adaptées à leur taille et à leur âge.

C'est aussi un moyen de se familiariser avec le code de la route. Le parc sera doté de parcours à difficultés variées, de panneaux de signalisation, de cartes routières, d'un mini centre de contrôle technique, etc.

Un espace où il sera possible de faire le plein de carburant sera aussi prévu. Le consultant devra prendre en considération le coût du terrain et des équipements ainsi que des emplacements spécifiques le long du parcours.

Il devra également trouver des sponsors potentiels et prévoir l'aménagement d'un lieu pour la restauration. Il devra suivre les plans de construction et pouvoir faire une estimation technique et financière pour que le projet puisse voir le jour.

Ce parc à thème sera calqué sur des modèles qui existent à Singapour, aux États-Unis ou dans d'autres coins du monde. À Singapour, le parc est ouvert 24 heures sur 24. Il y a des activités et aussi des guides.

Les enfants âgés de 7 à 12 ans sont admis gratuitement. Ils peuvent circuler à vélo, tout en apprenant les bons gestes routiers. Les voiturettes sont aussi de sortie lors de ces activités.