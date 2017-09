Cameroun: Les populations bloquent la route du port de Kribi

Pour mémoire, situé dans la région du Sud, le département de l'Océan, qui accueille des investissements d'envergure depuis quelques années, continue de baigner dans le noir avec un taux d'électrification parmi les plus bas du Cameroun. Et ce, en dépit de l'entrée en production, depuis 2015, de la centrale thermique à gaz de Kribi, d'une puissance de 216 Mw. Son extension, d'un coût de 65 milliards F Cfa, va porter sa capacité à 330 Mw. La première phase, elle, avait coûté environ 170 milliards F Cfa.

Il faut souligner que ce n'est pas la première fois que des barricades sont posées sur la route menant au Port autonome de Kribi. Le 31 Juillet dernier, c'est les riverains d'Eboundja, dans l'arrondissement de Kribi 1er, qui barraient la route pour les mêmes causes. A l'agence Eneo de Kribi, les techniciens attribuent les coupures de courant à répétition aux pannes de transformateurs. Son de cloche différent chez les autorités locales du ministères de l'Eau et de l'Energie de l'Océan, qui attribuent plutôt ces incidents à un problème de gestion du réseau électrique, la ville de Kribi toute entière étant sous courant alternatif.

Mais nous n'enlèverons pas cette barrières tant qu'une solution satisfaisante n'est pas trouvée », rouspète un certain Ali, ressortissant du Nord, qui vit depuis plus d'une décennie dans le village.Le sous-préfet de Kribi 1er, Bertrand Foe Ndono, arrivé sur les lieux, a dû arborer un costume de diplomate pour désamorcer le mouvement d'humeur. L'autorité administrative a promis de joindre ses efforts à ceux des responsables locaux d'Eneo pour que l'électricité soit rétablie ce vendredi. Mais, visiblement non convaincus de la sincérité du « chef de terre », les riverains entendent de nouveau descendre dans la rue ce jour dès 10 heures, si le courant n'est pas de retour.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.