Ile Maurice: «Il faut écouter les gens qui sont dérangés par le passage du Metro Express», dit le cardinal Piat

Les petites gens sont tout à fait en mesure de comprendre le projet de Metro Express si on prend le temps de les écouter calmement, a-t-il dit. L'évêque de Port-Louis a rappelé que le bienheureux Père Laval a commencé par écouter les gens les plus pauvres pour comprendre leur misère.

Pour qu'une société puisse se développer et vivre en paix, il faudrait qu'il y ait des gens solides, qui ont le sens du bien commun et qui respectent la dignité des personnes ainsi que leurs droits, a indiqué le cardinal Maurice Piat. Même si beaucoup de projets sont mis en chantier par le gouvernement, toujours est-il que bon nombre de Mauriciens ne sont pas en train de profiter du fruit de ce développement, a-t-il regretté.

