Ile Maurice: Poonith Jeetun se noie en priant à Grand-Bassin - «Bondié ki'nn apel li»

«Il est irremplaçable. Il était tout pour nous... » Au domicile des Jeetun, à la rue Samputh à Gros-Billot, New-Grove, la perte de Poonith, le patriarche, se fait cruellement sentir. L'homme de 77 ans s'est noyé alors qu'il priait à Grand-Bassin. Son corps a été repêché tard dans l'après-midi du mercredi 6 septembre.

Jeudi 7 septembre, lorsque nous sommes arrivés au domicile de Poonith Jeetun, père de huit fils et une fille, plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées sur place pour lui rendre un dernier hommage. «Bondié ti anvi li mor dan enn plas sakré koumsa. Bondié ki'nn apel li», lance une voisine.

Le convoi mortuaire s'apprête à quitter la résidence. Direction le crématoire de Gros-Billot. Les fils de Poonith Jeetun, vêtus tout de blanc, marchent tout doucement, en larmes, pour accompagner leur père à sa dernière destination. Son épouse Santee, 66 ans, ainsi que leur fille Suvidha, 32 ans, et leur belle-fille Anoushka, l'épouse de leur fils Shakeel, sont en larmes.

De temps en temps, des membres de la famille ainsi que des voisines s'approchent pour les consoler. Santee Jeetun peine à desserrer les dents. Parée d'un sari rouge et de ses bijoux de mariage (mangalsutre, sindoor, tika), elle n'arrive toujours pas à croire que son époux n'est plus de ce monde. Elle ne le reverra plus, murmure-t-elle, la voix chargée d'émotion...

Suvidha, la benjamine, confie que mardi 5 septembre, son père était parti à Grand-Bassin pour faire des prières. «Enn fwa par mwa li kontan al Grand-Bassin pou masik Shivratree (jour de carême) pou al vid délo laba. Éna fwa mo bann frer amen li, swa mo mama al avek li. Nou pa less li al tousel parski li malad, li kardiak ek li éna diabet», raconte-t-elle.

«Ler nou inn al laba, mo'nn trouv mo boper so savat lor péron zis kot basin-la ek so sak ti apandan lor enn pié... »

En effet, la santé de Poonith Jeetun, qui était assez frêle de corpulence, s'était fragilisée en raison de sa maladie. C'est la raison pour laquelle sa famille ne voulait pas qu'il sorte seul. «Li ti pé voyaz dan bis tou, mé selman bann plas ki pré. Zamé nou inn less li al lwin», confirme Anoushka.

Sauf que mardi, «li pann dir nanié, li'nn al par limem». Poonith Jeetun a, en effet, demandé à un neveu de le déposer à La Flora. Et de là, il a pris le bus pour se diriger à Grand-Bassin. Ne le voyant toujours pas rentrer à 18 heures, les membres de sa famillle ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont lancés à sa recherche dans les environs. En vain.

C'est alors qu'ils ont rapporté sa disparition au poste de police. «Alors que nous étions à sa recherche, un de mes beaux-frères nous a révélé qu'il l'avait déposé à La Flora plus tôt. Mo boper inn dir li ki li pé al fer puja Grand-Bassin. Lerla nou inn départaz nou pou rod li», ajoute Anoushka.

Munis d'une photo de Poonith, des membres de la famille Jeetun ainsi que des voisins ont arpenté les rues de La Flora, demandant aux habitants s'ils l'avaient aperçu. Cela n'a toutefois rien donné. De son côté, Shakeel, un des fils du septuagénaire, s'est rendu à Grand-Bassin avec des policiers. Ils y ont entrepris des recherches jusqu'aux petites heures, mercredi matin. Mais toujours aucune trace du vieil homme...

Après être rentré chez lui, Shakeel Jeetun s'est de nouveau rendu à Grand-Bassin quelques heures plus tard. C'est alors qu'il devait constater qu'une caméra installée par la Hindu Maha Sabha était placée tout près de l'arrêt d'autobus. «Mo misié inn al Port-Louis dan biro Hindu Maha Sabha ek laba zot inn montré li fim-la. Nou inn trouv mo boper désann dan bis ek lin marsé li'nn al ver basin-la mé selman nou pa'nn trouvé apré ki'nn arivé», poursuit Anoushka.

Accompagnés d'un membre de la Hindu Maha Sabha et de policiers, Shakeel, Anoushka, Suvidha ainsi que d'autres proches mettent le cap sur Grand-Bassin. «Ler nou inn al laba, mo'nn trouv mo boper so savat lor péron zis kot basin-la ek so sak ti apandan lor enn pié... Bann lapolis inn koumans rod dan basin ek apré enn ti moman mem zot inn tir mo boper so lékor... » dit Anoushka en sanglots.

Selon le rapport d'autopsie, le décès de Poonith Jeetun est dû à une asphyxie. Sa famille pense qu'il a peut-être perdu l'équilibre et qu'il est tombé dans l'eau. «Li ti feb li, si li'nn tonbé, difisil pou li rélévé si kikenn pa lev li», avance Suvidha.

Homme religieux

Poonith Jeetun était très apprécié du voisinage. Non seulement étaitil quelqu'un de respectueux, mais il était aussi aimé pour sa gentillesse. Selon ses voisins, Poonith Jeetun était un homme pieux. Il a consacré toute sa vie à la religion et ne ratait jamais des cérémonies religieuses dans le village. «Li ti bien kontan fer laprier ek toulétan li ti pé met so tika rouz.» Une voisine dit d'ailleurs garder un bon souvenir de Poonith Jeetun. Il aimait les enfants et leur prodiguait de bons conseils, dit-elle.