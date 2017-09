Sénégal: Une nouvelle lettre de politique de développement dédiée au secteur travail et protection sociale (communiqué)

Le cadre juridique en question prend aussi en compte "la protection des droits des travailleurs, la mise en place d'un système d'information efficace et d'une administration du travail disposant de moyens techniques, financiers, matériels et humains suffisants".

La même source ajoute que "l'offre de couverture sociale sera adaptée et étendue à d'autres catégories de travailleurs tels que les migrants, les travailleurs de l'économie informelle et les travailleurs du secteur rural".

"Adossée au Plan Sénégal émergeant", la lettre en question "devra contribuer à l'émergence économique par la promotion du travail décent et d'un environnement propice à la compétitivité des entreprises", ajoute ce département ministériel auquel sont rattachés les portefeuilles du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions.

Dakar — Le ministère du Travail a signé avec celui de l'Economie, des Finances et du Plan une "nouvelle lettre de politique de développement du secteur travail et de la protection sociale", a-t-on appris vendredi du département ministériel cité en premier lieu.

