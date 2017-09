Sénégal: Le CNRA invite les médias au respect de la loi interdisant la publicité du tabac

Le régulateur des médias dit avoir constaté "la violation des textes" invoqués ci-dessus et affirme avoir envoyé "des observations" aux radios concernées, "pour l'arrêt immédiat de la diffusion du spot" publicitaire provenant du fabricant de tabac mis en cause.

Babacar Touré, le président du CNRA, et ses collègues rappellent qu'il est interdit aux médias sénégalais de s'adonner à la publicité du tabac par des "émissions de radiodiffusion ou de télévision", des "enregistrements effectués par la presse écrite" ou "des supports utilisant les technologies de l'information et de la communication".

Dans son argumentaire contre les médias audiovisuels mis en cause, lesquels ne sont identifiés dans le communiqué, le CNRA invoque l'article 9 de la loi de 2014 sur le tabac. "Sont interdites la publicité et la promotion directe ou indirecte en faveur du tabac, de ses produits et dérivés et des sociétés qui les fabriquent, les commercialisent ou les distribuent", écrit-il, citant l'article en question.

Dakar — Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a invité vendredi les radios et télévisions sénégalaises au "respect strict de la loi interdisant la publicité et la promotion du tabac", à la suite de la diffusion d'une publicité provenant d'une société de production de tabac de la place.

