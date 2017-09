Togo: 2300 nouveaux volontaires engagés pour la citoyenneté

Au-delà de l'épargne et du crédit, les membres GVEC reçoivent des formations sur les compétences de vie, l'entrepreneuriat, et autres. Des kits d'installations, remboursés au quart de leur montant sont également prévus pour ceux qui seront identifiés.

L'engagement fait ce jour va durer quatre mois, soit en décembre prochain. A terme, ces 2300 volontaires seront outillés pour bénéficier des appuis afin de créer leurs propres activités génératrices de revenus. Les mécanismes tels que le FAIEJ, les produits AGRISEF et AJSEF du FNFI, le PRADEB et le PAEIJ-SP leur seront utiles.

Le volontariat d'engagement citoyen prend en compte les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Selon la ministre Tomégah-Dogbé, le VEC est le cadre idéal pour ces derniers « de se former aux valeurs citoyennes, au respect du bien public, au travail bien fait. Ils ont l'occasion de prendre conscience de leur devoir envers la société à travers leur engagement et de renforcer leur lien avec leur communauté. Au même moment, ils sont conseillés, dirigés et coachés par des personnes du 3ème âge ou ayant une expérience à partager ».

