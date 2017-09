Togo: Vers des mesures drastiques contre les manifestations publiques ?

Si le gouvernement se félicite de la paix dans laquelle a lieu la manifestation de l'opposition, le mercredi 06 septembre, cette satisfaction n'est pas le cas pour la manifestation d'hier jeudi 07 septembre, pire celle qu'elle qualifie d'illégale de ce vendredi. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint rendu public ce soir par les ministres YARK et BOUKPESSI.

Le gouvernement accuse du coup les organisateurs de ces manifestations du non respect des dispositions de la loi relative aux manifestations publiques pacifiques. Le gouvernement en donne pour preuve le sit-in improvisé tenu hier soir au carrefour Déckon et les comportements inciviques »selon lu, enregistrés auprès des manifestants à Lomé et à l'intérieur du pays.

« Au regard du non respect des dispositions convenues, le gouvernement prendra des dispositions pour éviter des manifestations sur les voies publiques notamment à des endroit qui présentent des risques avérés de troubles à l'ordre public et d'atteinte aux personnes et aux biens d'autrui », souligne le communiqué conjoint.

On se rappelle que le ministre BOUKPESSI avait déjà envisage le 29 aout dernier l'interdiction des manifestations de rue en semaine en raison des perturbations qu'elles occasionnent, selon lui sur les activités dans le pays. Ce communiqué est à considérer comme une mise en garde de plus pour certainement aller la révision de la loi portant réglementation des manifestations de rue.