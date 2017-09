Sénégal: Pluie de critiques après l'annonce du nouveau gouvernement

Les quotidiens reçus samedi à l'APS s'intéressent toujours au nouveau gouvernement et mettent… Plus »

Aux Affaires étrangères, les derniers mois ont été compliqués. La tension avec Israël, avec le Qatar mais aussi avec les voisins mauritaniens et guinéens, ainsi que l'échec de l'élection d'Abdoulaye Bathily à la Commission de l'Union africaine, ont isolé le Sénégal sur la scène internationale et sous-régionale. Or, Macky Sall utilise, depuis son élection, la diplomatie pour rayonner.

« Le président Macky Sall pense qu'effectivement, en modifiant l'organisation de son gouvernement, il donne un nouvel espoir aux Sénégalais. Mais le Sénégal a besoin d'avoir, aujourd'hui, une gouvernance démocratique. Or, le président Macky Sall et son gouvernement ne sont pas prêts, pour l'instant, à changer les règles du jeu », a déclaré Babacar Gaye.

