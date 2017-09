Ile Maurice: Vieux-Grand-Port - Retour dans le passé...

Plus loin, l'on retrouve le cimetière des... Hollandais. Ce lieu, racontent les villageois, est à la fois chargé d'histoire et de légendes. Là où reposent les premiers habitants de l'île Maurice. Parmi les feuilles sèches et les grands arbres, les tombes, construites il y a plus de deux siècles, laissent presque entrevoir ce qu'elles cachent. Et elles en cacheraient des choses. En effet, selon une légende, celles-ci abritent des trésors qui appartenaient aux Hollandais.

À moins de cinq minutes de marche du musée, c'est la Tour des Hollandais qui s'offre aux visiteurs. Comme le laisse deviner son nom, cette tour construite par les Hollandais leur permettait de garder l'entrée du village. Le sommet qui, jadis, offrait une vue panoramique sur la baie de Grand-Port, n'est désormais plus accessible. Cette baie, où les Anglais et les Français ont livré bataille en 1810, a été aménagée en espace de détente.

Il est imprégné des traces laissées par les Hollandais, les Français et les Anglais qui habitaient l'île auparavant. Vieux-Grand- Port est, selon les habitants, à la fois chargé d'histoire et de légendes. Découverte.

