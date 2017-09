Sénégal: Le gouvernement toujours en exergue

Le Soleil s'intéresse à l'approvisionnement en eau potable et annonce que 20 nouveaux forages sont en cours de construction à Dakar et Thiès.

Concernant Me Wade toujours, Le Quotidien signale qu'il ne siègera pas à l'Assemblée nationale. D'où ce titre du journal : "Wade lâche son mandat". Selon la publication, c'est Abdoulaye Makhtar Diop de Benno Bokk Yaakaar qui devient le doyen d'âge lors de la cérémonie d'installation de l'Assemblée alors que Me Wade sera suppléé par Toussaint Manga.

Pour L'As, "le Pape du Sopi a jeté, hier, un critique sur le fonctionnement de la Justice et le comportement de certains magistrats". Mais, il "a demandé aux partisans du maire de Dakar de garder espoir parce qu'il y a des magistrats honnêtes" et "dit avoir espoir avec la révolte des jeunes magistrats", note L'As.

Les quotidiens mettent également en exergue la visite de Me Abdoulaye Wade, vendredi, au domicile familial du maire de Dakar. A ce propos, Sud Quotidien titre : "Venu présenter ses condoléances à la famille du maire de Dakar, Wade encense Khalifa et dénonce + les magistrats tailleurs+".

Vox Populi parle de "temps des frustrations d'après remaniement" et titre : "Youssou Touré crache du feu sur Macky". L"ex-secrétaire d'Etat à l'Alphabétisation qui se dit "extrêmement déçu par le président de la République" dénonce une "discrimination" et une "ingratitude".

Le journal présente de nouveaux ministres dont Ismaïla Madior Fall (Justice), Aminata Angélique Manga (Economie solidaire et Microfinance), Ndèye Saly Diop Dieng (Femme, Famille et Genre), Aïssatou Sophie Gladima (Mines et Géologie).

Dakar — Les quotidiens reçus samedi à l'APS s'intéressent toujours au nouveau gouvernement et mettent également en exergue la visite de Me Abdoulaye Wade au domicile familial du maire de Dakar.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.