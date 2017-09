Afrique: Afrobasket masculin 2017 - Le Sénégal doit sa large victoire à "une bonne assise défensive"

Dakar — La large victoire des Lions du Sénégal devant l'Afrique du Sud (83-44) lors de la première journée du groupe D de l'Afrobasket masculin 2017 (8-16 septembre) est le résultat d'"une bonne assise défensive", selon leur capitaine, Malèye Ndoye.

"Nous sommes très contents de la victoire. L'objectif était de bien jouer en défense. Nous savons que notre défense sera déterminante pour le reste du tournoi. Nous avons été très agressifs en défense", a ajouté Ndoye lors d'une conférence de presse.

Le Sénégal a remporté une large victoire lors de son premier match de l'Afrobasket masculin 2017 joué contre l'Afrique du Sud battue par 83 points à 44, vendredi, à Dakar.

Selon Malèye Ndoye, les Lions ont joué le match sans penser au score. "Le plus important était de bien jouer en défense et en attaque, mais jouer plus librement", a expliqué le capitaine des Lions.

Le Sénégal va jouer la compétition "match par match, sans se presser", a dit Ndoye.

Les Lions vont rencontrer l'Egypte, samedi, à 18 heures, pour la deuxième journée de la poule D, qu'ils constituent avec l'Afrique du Sud, l'Egypte et le Mozambique.

Dakar accueille les matchs de cette poule et ceux de la poule B, qui est constituée de la Centrafrique, du Maroc, de l'Angola et de l'Ouganda.

Les matchs des poules A et C se jouent à Tunis, la capitale de la Tunisie, où se tiendront les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la compétition.

Les Lions cherchent un sacre continental depuis 1997, l'année de leur dernière victoire finale à l'Afrobasket, à Dakar.