Sénégal: Coupe du Sénégal de football - Le drame de Demba-Diop hante encore les Mbourois

"On ira ensemble récupérer notre coupe et revenir ensemble pour faire la fête. Mon souhait, c'est la fusion des deux clubs en un seul", poursuit le maire de Mbour.

"On sait que beaucoup de parents ne vont pas laisser leurs enfants se rendre à ce match à cause de ce qui s'est passé le 15 juillet dernier. Mais nous allons mettre quelques cars à la disposition des supporters", dit-il.

Mbour — Le Stade de Mbour et Mbour Petite Côte (MPC) préparent la finale de la Coupe du Sénégal sous la hantise de la bousculade qui a fait environ 10 morts et plusieurs dizaines de blessés, le 15 juillet dernier, à Dakar.

