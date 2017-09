Madagascar: Police nationale - Renforcement de capacité pour le corps dirigeant

« Changer de comportement, avoir une nouvelle vision pour une Police nationale au service de la Population ». C'est dans cette optique qu'est organisée une formation entière de leadership et de communication interpersonnelle à l'endroit des membres du staff du ministère de la Sécurité publique.

Ainsi, les participants étaient composés des directeurs centraux et provinciaux, avec la participation effective du Secrétaire général du ministère et de Directeurs généraux de la Police nationale. Formation qui s'est tenue du 04 au 09 Août et poursuivie du 04 au 08 Septembre 2017 au Centre de formation de la Police nationale sis au Camp Contrôleur Général de Police Razafindrazaka Berthin à Antanimora.

Clôturée hier, cette formation a permis aux participants de rafraîchir leurs connaissances en matière de communication interpersonnelle, élément essentiel pour une bonne gestion des ressources humaines. Ils ont pu bénéficier également d'un rappel sur les fondamentaux en matière de leadership et de management.

Honorant de sa présence la cérémonie de clôture de cet atelier, le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur Général de Police Mamy Jean Jacques Andrianisa a souligné que ce renforcement de capacité entre dans le cadre de la politique de redressement du Corps de la Police nationale qu'il a initié.

En effet, la « reprise en main » doit commencer au niveau de corps dirigeant du ministère, essentiellement composé des membres du staff et des cadres supérieurs au niveau de la Police nationale. Cette formation constitue également la réalisation de l'activité prévue dans le Programme de travail annuel de la Sécurité publique concernant le renforcement de la capacité organisationnelle, managériale et la culture de l'excellence des cadres de la Police nationale. A noter qu'une autre formation du même genre à laquelle ont participé 35 chefs de service issus des six provinces, s'est également tenue du 14 au 18 Août 2017.