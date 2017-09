Gabon: L'ONU se penche sur les cas des disparitions forcées au pays

Me Dieudonné Happi a été nommé, ce vendredi, président du Comité de… Plus »

La session devant l'ONU n'a rien eu de glorieux pour Libreville, avec une délégation de deux personnes, aux réponses hésitantes et succinctes. « C'est du jamais vu. On dirait qu'ils sont dans le déni total », explique une bonne source.

La délégation gabonaise, elle, a regretté qu'un an après, le pays soit toujours pointé du doigt, qu'on revienne sur cette crise, alors que des mesures ont été prises pour renforcer la cohésion nationale. « Il n'y a pas de disparitions forcées au Gabon et aucune plainte n'a été déposée », a affirmé Marianne Odette Bibalou Bounda, la représentante du pays aux Nations unies.

