Madagascar: L'implication adéquate des syndicats encouragée !

50 leaders syndicaux de la CTM-SSM constituent les principaux participants. A l'issue de l'atelier, ils auront à être « des leaders syndicaux qui développement leurs perceptions de la politique, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Des leaders syndicaux qui sont informés sur les spécificités des différentes idéologies politiques et des leaders syndicaux qui se définissent des conduites à tenir par rapport aux idéologies politiques, aux partis politiques et aux pratiques politiques.

Notons au passage que cet atelier se tient pendant deux jours, ce lundi 11 et ce mardi 12 septembre, à partir de neuf heures à l'hôtel « Le Pavé » Antaninarenina et se focalisera sur « la participation politique des syndicats ». L'esprit de l'atelier répond même à l'essence des syndicats. Car, en tant que force apolitique, ils sont voués - d'une manière générale - à la protection des droits de leurs membres.

« Que les syndicats interviennent de manière appropriée ». C'est l'objectif de l'atelier de réflexions axé sur la thématique « Syndicats et Politique » organisé conjointement par la fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) ainsi que la Confédération des Travailleurs de Madagascar (CTM) et la Solidarité des Syndicats de Madagascar (SSM).

