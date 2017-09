Madagascar: Etudes supérieures - Grand intérêt des jeunes pour les filières peu classiques

La forte affluence aux salons consacrés aux études supérieures tenus cette semaine indiquent l'étendue de la demande chez les nouveaux bacheliers, tandis que de leur côté, les établissements d'enseignement supérieur s'efforcent de séduire ces jeunes en leur proposant des offres de formation qu'ils estiment à la hauteur de leurs attentes.

Le « Salon des études supérieures » organisé cette semaine par Madajeune au Palais des Sports Mahamasina, a connu l'affluence attendue. Des jeunes bacheliers, en majorité - mais également des parents - en visite de « prospection » ou désirant être confortés dans les choix qu'ils se sont déjà fixés pour les futures études supérieures. Il ressort des échanges étudiants-exposants que les jeunes bacheliers se tournent de plus en plus vers les voies qui s'écartent des filières dites classiques : gestion, management, économie et autres.

De plus, les longues études semblent avoir un succès plutôt mitigé. « Les jeunes se détachent peu à peu des filières qui nécessitent de longues années d'études et se tournent un peu plus vers celles permettant d'accéder au marché du travail en quelques années », commente un responsable d'orientation au sein d'un établissement exposant au salon des études supérieures à Mahamasina. C'est ainsi que les filières touchant le domaine paramédical, le tourisme, les nouvelles technologies ou encore la communication jouissent d'un intérêt grandissant chez les jeunes bacheliers.

Etudier à l'extérieur. D'autres recherchent davantage une voie leur permettant d'étudier à l'extérieur. Cependant, le calendrier ne joue pas en leur faveur car pour cette année, il n'est quasiment plus possible pour les bacheliers 2017d'intégrer un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger, notamment en Europe, l'année académique ayant déjà commencé au début de ce mois de septembre.

Pour contourner cela, certains jeunes préfèrent effectuer des études supérieures et décrocher un premier diplôme de niveau licence, bachelor ou équivalent, dans des établissements universitaires de renommée à Madagascar, qui peuvent leur donner la possibilité de poursuivre, par la suite, leurs études dans une université à l'extérieur. Nombre de jeunes Malgaches caressent le rêve d'étudier en Europe, en Amérique du Nord ou dans d'autres pays avancés des quatre coins du monde. Mais pour cela, il leur faut un solide bagage en termes de niveau et de langues étrangères, notamment l'anglais. Conditions minimales qu'encore peu d'étudiants peuvent réunir à la sortie du lycée.