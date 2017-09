Madagascar: MFB - Barson Andriambololona, nouveau DirCab

De toute façon, le poste de Directeur de cabinet est plus politique que technique, quand bien même son prédécesseur et d'autres membres du cabinet auraient eu des velléités de se substituer aux techniciens pourtant chevronnés du MFB, au risque de se comporter comme des DG bis et/ou des directeurs parallèles. Avec la nomination du nouveau DirCab, ce sera chacun son métier et le MFB sera bien gardé.

En revanche, le nouveau DirCab du MFB et la ministre n'ont aucun lien de parenté comme leurs noms semblent l'indiquer. Andriambololona Barson Claude est le frère du Secrétaire d'Etat à la Coopération Internationale et au Développement, Bary Rafatrolaza. Il avait d'ailleurs remplacé ce dernier dans les travées de la Chambre basse par l'arrêt n°02-HCC/AR du 15 août 2004 qui avait constaté la vacance d'un siège à l'Assemblée nationale suite à la nomination de son frère comme Consul de Madagascar à Capetown.

