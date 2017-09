Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2017-2018 - Kandia camara plaide pour une école de qualité

Le traditionnel lancement de la rentrée scolaire au titre de l'année 2017-2018 s'est déroulé au Lycée Sainte-Marie de Cocody le jeudi 07 septembre 2017. A cette occasion, Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a insisté sur une formation de qualité dans un environnement apaisé.

« Civisme et engagement de tous pour une école de qualité », tel est le thème qui doit guider cette année scolaire 2017-2018, selon la ministre de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle et de l'Enseignement technique Kandia Camara. « La panoplie de nos réformes, nécessaires les unes que les autres place cette nouvelle année sous le signe de la consolidation des acquis. C'est pourquoi, tout en restant constant à notre aspiration à l'excellence et la qualité du système éducatif, je place l'année scolaire 2017-2018 sous le thème suivant, « civisme et engagement de tous pour une école de qualité », a souhaité la ministre.

Toutefois, la première responsable du système éducatif ivoirien a préconisé un environnement favorable par une prise de conscience collective pour atteindre cet objectif. « L'exigence de qualité est perçue par tous, mais il semble souvent que nous ne regardions pas souvent dans la même direction pour y parvenir et en dépit de notre volonté, quelques dérapages restent à rattraper. L'année dernière, nous avons enregistré une série de perturbations avec les grèves des élèves, des enseignants, et autres fonctionnaires.

Pour réaliser le bonheur collectif, dans la paix et la concorde, dans la justice et l'équité, chaque acteur de notre système doit jouer son rôle en toute responsabilité », a-t-elle conseillé. Pour la ministre, l'horizon est propice pour réaliser les objectifs assignés à cette année académique. « La nouvelle année scolaire s'annonce sous de bons auspices à la faveur de la trêve sociale. Je me félicite de cette trêve obtenue par le Gouvernement avec à sa tête le Premier ministre qui s'est porté au-devant du front social pour que le dialogue triomphe. C'est l'occasion, au nom de toute la communauté éducative, d'exprimer notre profonde gratitude à Son Excellence monsieur Alassane Ouattara, Président de la République homme de grande vision, et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour cet accord historique avec les partenaires sociaux. Je voudrais saluer les syndicats pour ce sursaut citoyen qui augure d'un avenir radieux pour le système éducatif. Le Gouvernement ayant joué sa partition, il reste à souhaiter que les syndicalistes jouent pleinement la leur » a souhaité Kandia Camara.

Quand à Touré Mamadou, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, il a invité les acteurs syndicaux à une culture du dialogue pour la recherche des solutions de l'école ivoirienne. « A nos amis syndicalistes, la mise en œuvre de la réforme nécessite un environnement apaisé. Je vous invite à privilégier le dialogue social pour le règlement de toute incompréhension qui pourrait survenir. J'attends beaucoup de votre force de proposition ». Il a invité les parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle dans la formation et l'éducation des enfants. « Chers Parents d'élèves, votre rôle d'encadrement et de suivi des études de vos enfants, est capital pour leur réussite. Je vous exhorte à leur apporter un soutien constant. N'hésitez pas à prendre directement contact avec les administrations des établissements qu'ils fréquentent pour être au fait de l'évolution de leur travail ».

Sidi Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique à quand à lui lancé un appel au devoir : « je vous exhorte à mériter la confiance placée en vous. En complément du savoir reçu, vous êtes invités à rechercher le savoir-faire, avec comme valeur ajoutée le savoir être. La nation entière vous exhorte à la respectabilité » a exhorté le ministre Sidi Touré.