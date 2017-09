Congo-Brazzaville: À paraître - « Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur » d'Alain Deloche

Aujourd'hui, le Professeur Alain Deloche se consacre essentiellement au développement de la cardiologie et la chirurgie cardiaque pédiatrique sur le continent africain avec notamment des projets hospitaliers au Sénégal et au Mali.

Auteur de nombreux ouvrages, co-fondateur de Médecins Sans Frontières avec Bernard Kouchner, le professeur Deloche est également membre de l'Académie de chirurgie et professeur émérite à l'Université Paris Descartes où il a formé des milliers d'étudiants et particulièrement des centaines d'internes en chirurgie cardiaque. À l'Université Paris V, ses travaux de recherche les plus connus concernent l'infarctus du Myocarde, travaux qui ont été récompensés par de multiples prix internationaux.

Né en 1940, le Professeur Alain Deloche est un chirurgien cardiaque de renommée mondiale. S'il a connu les premières heures de la chirurgie cardiaque avec les grands pionniers que furent Charles Dubost et Alain Carpentier, ce medecin engagé a sans doute opéré plus de 30 000 cœurs.

Ainsi, du Mozambique au Viêt-Nam, en passant par l'Afghanistan, le Cambodge, etc. des hôpitaux ont été créés, des médecins et des chirurgiens formés permettant à des milliers d'enfants de bénéficier de cette chaîne de solidarité quasi-unique.

Le livre « Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur » est constitué d'une somme d'expériences inspirantes, fruits de l'engagement du médecin, de la générosité des donateurs, du dévouement des médecins, infirmières et infirmiers, et du soutien des familles d'accueil.

Éminent chirurgien et fondateur en 1994 de La Chaîne de l'Espoir pour venir au secours des enfants malades, Alain Deloche offre ici une véritable plongée au cœur d'une riche expérience médicale empli d'espoir et d'humanisme.

