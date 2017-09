Togo: Des vétérinaires mieux formés

Octave Nicoué Broohm, le ministre togolais de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été élu vendredi président du conseil d'administration de l'Ecole inter-état des sciences et médecine vétérinaires (EISMV).

Cet établissement à vocation régionale tenait son conseil à Lomé depuis le début de la semaine.

L'EISMV) a pour vocation de former des docteurs vétérinaires pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis sa création il y a 49 ans, plus de 1000 vétos ont été diplômés et contribuent au développement de l'agriculture et de la bonne santé animale.

Les participants ont adopté le budget de l'année scolaire à 1,35 milliard de Fcfa et annoncé la signature d'un accord avec l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de environnement (VetAgro Sup).

Cet établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est placé sous la tutelle du ministère français de l'Agriculture.

Le VetAgro Sup est situé le campus vétérinaire de Lyon.