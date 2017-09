Cameroun: Vers un ticket de péage à 2 500 FCFA

Un terrain de 3800 m2 à l'origine de la discorde entre les fils de l'ancien Sg/Cc du Rdpc et un notaire. Plus »

De plus, il existe un risque d'une inflation en cascade, du coût du péage à celui des prix des denrées alimentaires, en passant par le prix du transport. Enfin, le projet d'automatisation des péages ne concerne que 14 postes les plus rentables, situés dans le triangle Yaoundé-Douala-Bafoussam-Yaoundé, alors que l'ensemble du réseau compte 45 postes.

Ces recettes du péage routier camerounais jusqu'en 2012 ont même frôlé l'apoplexie. En 2005 par exemple, elles étaient de plus de cinq milliards, mais deux ans plus tard, elles sont tombées à trois milliards seulement. Des variations de recettes qui avaient fini par irrité le chef du gouvernement qui en 2008, après avoir frappé du poing sur la table, décide le lancement du processus d'automatisation des postes de péage, notamment ceux contenus dans le triangle rentable Yaoundé-Douala-Bafoussam-Yaoundé.

Notamment, les prix généraux, le dégagement des emprises, les terrassements, les chaussées, l'assainissement, le génie-civil des postes de péage, les voies et réseaux divers, les bâtiments, auvents et cabines de péage et les équipements d'exploitation. Tout ceci a un coût, et celui-ci devrait être répercuté sur le prix du péage afin que le concessionnaire retenu rentre dans ses fonds pendant la durée de la concession.

