Ile Maurice: Mahmad Kodabaccus - «Bhadain est un mort-né dans la course électorale»

Aurore Perraud a, pour sa part, soutenu que le gouvernement apporte l'instabilité sociale dans le pays. Elle réagissait suite aux évènements survenus à La Butte et à Résidence Barkly. «Nous avons assisté à un drame humain. Nous assistons à une grande menace de la paix dans le pays face à l'autoritarisme du gouvernement. Au lieu d'une campagne d'explication, d'encadrement et de dialogue avec les victimes, le gouvernement a intimidé la population», a fait ressortir l'ex-ministre.

Le secrétaire général affirme que Roshi Bhadain doit être «happy» s'il obtient 2 000 votes lors des élections partielles à Belle-Rose-Quatre-Bornes. «Bhadain est un mort-né dans la course électorale. C'est un cheval boiteux. Il est désespéré et change de langage. Li p rode rent dann la kwizin. Eski li pou kwisinié ou marmit ?» D'ajouter que le candidat du Parti travailliste, Arvin Boolell est déjà «essoufflé» avant le début de la «course».

