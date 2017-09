Congo-Brazzaville: Dégustation - La Terrasse d'EL lance sa nouvelle carte

Et le chef cuisinier de confirmer : « Un large choix proposé par la Terrasse d'EL, managé par une équipe de jeunes très dynamique et motivée pour séduire et satisfaire toujours sa clientèle, nous donne des retombées très positives », confirme le chef cuisinier qui invite les passionnés de la bonne cuisine à savourer les mets proposés par la terrasse d'EL.

Dans le souci de satisfaire les attentes et de s'adapter aux besoins de sa clientèle, la terrasse d'El a apporté sa touche particulière en exploitant aussi bien les produits du terroir que ceux d'ailleurs pour en faire une fusion magique. Un savoir-faire pour attirer une grande clientèle. « Nous souhaitons toujours être en mesure d'innover, de créer parce que notre métier exige à être toujours à la pointe de l'innovation pour nous distinguer de nos concurrents », a déclaré Ba Aissatou, conseillère du groupe Elbo Suites dans le développement et la restauration.

