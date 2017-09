Cameroun: Politique électorale et Convention constitutionnelle

analyse

L'effort de Cabral Libii visant à inscrire 11 millions de Camerounais ordinaires sur les listes électorales a tourné court. Cette entreprise était en fait condamnée depuis le début parce qu'elle était destinée à accompagner - sans le dire - la parodie d'élection que le régime autocratique de Yaoundé compte une nouvelle fois imposer aux camerounais en 2018, avec un processus électoral entièrement contrôlé par le RDPC, le parti- État aux ordres du dictateur Paul Biya. Que ceux qui s'entêtent à jouer les marionnettes du régime dictatorial de Yaoundé assument leurs responsabilités sans ressentir le besoin d'accabler désespérément une opposition qui a au moins le mérite d'exister dans un environnement politique totalement bloqué.

Comme nous l'avons appris des récents événements politiques au Kenya, ce qui doit être la préoccupations première des Camerounais fiers et patriotes n'est pas un autre couronnement du président Paul Biya, 84 ans dont 35 ans au pouvoir, mais la nécessité d'une convention constitutionnelle.

La convention constitutionnelle est une opportunité unique, pour les Camerounais ordinaires, de faire des changements profonds, durables, et nécessaires afin de se défaire du système Biya et de la constitution désuète du parti-État RDPC - ou alors seront-ils condamnés ou devront-ils se résigner à subir d'autres 35 années de plus avec Paul Biya (après Paul Biya comme le clament ses partisans) et son parti-État RDPC.

Par conséquent les Camerounais ordinaires doivent comprendre ce qui est en jeu et ce qui pourrait arriver s'ils n'approuvent pas une réécriture de la constitution du pays.

Tenir une convention constitutionnelle est une occasion rare de se débarrasser enfin de Biya et de la dictature du RDPC au Cameroun. Parce que en l'état du processus électoral et du contrôle total des institutions ce régime ne peut pas être battu dans les urnes.

Une nouvelle constitution est donc l'opportunité d'ajouter un nouveau projet de loi sur la protection des droits humains dans la constitution - et les droits à l'éducation, à l'air pur et l'eau, aux soins de santé, au financement équitable pour les écoles, les emplois, la décentralisation, etc... - Ce qui ferait du Cameroun un véritable emblème de la démocratie et de Justice sociale.

D'autre part il y a beaucoup à gagner en termes d'autonomie personnelle et d'autonomie régionale, alors que la crise anglophone nous montre chaque jour l'impasse institutionnelle dans lequel est le Cameroun.

Il s'agit en effet aussi d'une opportunité rare et de grande envergure d'avoir de véritables institutions autonomes et indépendantes du pouvoir exécutif omnipotent. Aujourd'hui le pouvoir exécutif du président est sans limite et sans contrôle, et ne sait ou ne veut concéder aucune contrepartie. Ce qui fait du président un monarque avec un pouvoir absolu, et finirait par corrompre absolument quiconque serait placé dans la même position de domination. Par conséquent les réformes qui pourraient découler d'une convention, tel par exemple pour le président de perdre son pouvoir de contrôle sur l'Institution judiciaire, sont incontournables et vitales. C'est précisément ce qui conduit au despotisme juridique contre lequel le CL2P se bat tous les jours.

Cette convention constitutionnelle consisterait en résumé à sauver le pays d'un régime dictatorial obsolète, calcifié, ossifié, et fossilisé. Car la convention constitutionnelle, dans son essence, est notre capacité et notre volonté collective à imaginer un avenir commun plus brillant, radieux, et florissant que notre passé.

PhD, Contibuteur au CL2P