Tunisie: Et maintenant que vont-ils faire ?

Le remaniement ministériel a enfin eu lieu. Il fait, côté classe politique, plus de satisfaits que de déçus, chacun y ayant trouvé son compte, d'une manière ou d'une autre. Mais, au-delà du jeu de chaises musicales et des contentements partisans, le plus dur reste à faire.

Côté sécuritaire, le remaniement s'avère bien ficelé. Il porte le sceau du président Béji Caïd Essebsi. Le chef de l'Etat est en fait le véritable mentor de Youssef Chahed, chef du gouvernement dit d'union nationale. Mais il est aussi, depuis peu, protagoniste et fin manœuvrier dans la guerre de coulisses opposant les modernistes et libéraux au parti Ennahdha sur les portefeuilles sécuritaires-clés. Il a, en fin de compte, exercé son magistère, comme il aime à le répéter souvent, les ministères de La Défense et de l'Intérieur (ainsi que les Affaires étrangères) relevant de son domaine réservé. Et l'on sait que le parti Ennahdha tenait mordicus à la poursuite de sa mainmise sur le ministère de l'Intérieur, tout en voulant mettre son grappin sur le ministère de la Défense. Les nominations de Lotfi Brahem à l'Intérieur et de Abdelkrim Zbidi à La Défense portent un sérieux coup à la fratrie d'Ennahdha visiblement soucieuse d'accaparer les organes sécuritaires de l'Etat.

Mais, aussi important et décisif soit-il, le domaine sécuritaire ne résume pas tout. Parce que les problèmes économiques et sociaux n'en finissent pas d'officier sous nos cieux comme des poudrières que la moindre étincelle pourrait mettre à feu.

Et, sur ce plan précis et à quelque exception près, le dernier remaniement ministériel s'avère plutôt problématique. Parce qu'à situation exceptionnelle, un train de mesures exceptionnelles s'impose, sinon la mise en place d'une nouvelle stratégie fondée sur une vision globale et dont la praticabilité va de soi.

Or, qu'en est-il au juste ? D'abord, le diagnostic. Il est clair et s'impose à tous. L'économie va mal, le chômage massif persiste, le pouvoir d'achat des citoyens fond comme neige au soleil. Les finances sont saignées à blanc, la balance commerciale et la balance des paiements enregistrent des déficits faramineux, les prix augmentent d'une manière vertigineuse, les investissements stagnent, les exportations reculent. Les quatorze régions intérieures végètent dans la pauvreté, le chômage, pâtissent des exclusions de tout bord. Certaines régions côtières ne sont guère en reste. Exsangues et n'en pouvant plus guère, les citoyens n'ont plus le moral. Ils se confinent dans les peurs, les angoisses, les violences banalisées, les corporatismes primaires, les régionalismes, l'esprit de clocher, l'isolationnisme.

Renverser la vapeur, enrayer les tares

Et que nous propose le remaniement ministériel pour y pallier ? Jusqu'ici, à quelques nouvelles figures près, il y a peu de promesses et de significations. Certains ministres ont été promus pour leur seule qualité partisane, tandis que leur bilan est quasiment nul. Tel est le cas de Zied Laâdhari et de Taoufik Rajhi. Le premier, secrétaire général d'Ennahdha, en est à son troisième portefeuille ministériel en moins de trois ans. Il avait été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans le gouvernement de Habib Essid puis super-ministre de l'Industrie et du Commerce dans le gouvernement dit d'union nationale. Il a failli dans ses deux fonctions précédentes, particulièrement au Commerce. Sous son mandat, le commerce extérieur a enregistré un alourdissement catastrophique de l'ardoise et une extraversion aberrante de l'économie, notamment vis-à-vis de la Turquie à laquelle nous lie un accord de partenariat dans la droite lignée de l'échange inégal. Bien pis, au terme du dernier remaniement, il se voit confier l'hyper-ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale.

Le second, réputé proche d'Ennahdha, est ministre-conseiller depuis le gouvernement de Hamadi Jebali, en 2012. C'est à dire qu'il a été de tous les échecs, cinq années durant. Il hérite du poste, rénové, de ministre auprès du chef du gouvernement chargé des grandes réformes.

Ainsi donc, des départements aussi importants que les grandes réformes, le Développement, l'Investissement et le Commerce extérieur sont confiés à des caciques pour ainsi dire qui ont fait preuve de leur inertie latente, sinon de leur échec patent.

Bien évidemment, on attend toujours l'effet d'annonce. Lors du vote parlementaire d'investiture des nouveaux membres du cabinet gouvernemental, on annoncera vraisemblablement les grandes réformes dont on murmure l'imminence dans les coulisses. Encore faut-il une vision claire et des réformes de structures en profondeur, à moindre coût social.

Sur ce plan précis, Youssef Chahed n'a pas encore actionné la mécanique à même de renverser la vapeur, enrayer les tares et amorcer le cercle vertueux tant escompté.

En somme si, sécuritairement, le nouveau gouvernement semble blindé, il traîne encore, économiquement, entre le lourd bilan catastrophique et les perspectives sinon brumeuses, du moins hypothétiques. Or, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et si elle n'est pas un bon terreau, l'économie frise aisément le tombeau.