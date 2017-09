Madagascar: Sports interservices publics - La tenue de l'élection conditionnée

Avant la tenue de l'élection proprement dite, chaque ministère et institution devrait constituer un club de sport et de santé qui va constituer les membres de l'Assemblée générale. « Une commission électorale sera mise en place pour préparer l'élection à commencer par l'adoption du code électoral. Ce sera une commission neutre où tout le monde peut se porter candidat à l'exception des membres au sein du comité » continue le coordonnateur.

A moins de neuf jours du coup d'envoi du championnat national des sports interservices public à Toliara, les membres au sein du comité interministériel ont tenu à rassurer les sportifs fonctionnaires que l'évènement aura bel et bien lieu. Le rendez-vous est donné du 18 au 28 septembre et verra la participation de plus de 6 000 sportifs fonctionnaires répartis dans 17 disciplines.

