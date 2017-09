Tunisie: Répétition générale

Face aux Gabésiens, le staff technique conservera les mêmes en défense avec Ben Chérifia dans les bois, le duo Dhaouadi-Machani dans l'axe. Mbarki et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche. A l'entrejeu, Coulibaly et Sassi seront alignés côte à côte. Ils seront épaulés par Chaâlali ou Kom. Badri et Ben Youssef animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque, alors que Khénissi évoluera comme à son habitude en pointe.

Ce soir, et pour rester sur sa lancée, le staff technique aspire aligner une quatrième victoire d'affilée en championnat afin de conserver le capital confiance acquis depuis la consécration en Championnat de Tunisie et en Coupe arabe des clubs champions.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.