Tunisie: Le calvaire de retour !

Toutefois, elle a refusé qu'on cite explicitement son nom ainsi que le nom de l'établissement où elle travaille. Avant même de commencer notre conversation, une de ses collègues arrive, un tas de dossiers à la main, la mine un peu irritée. «Tu veux t'informer davantage sur la double séance ? Voilà, ma collègue S.R., elle te donnera son avis», lance M.H, en essayant de vexer sa collègue. Cette dernière n'a pas manqué de répliquer: «C'est horrible ! Je ne veux même pas y penser. Le simple fait de me souvenir qu'on est, d'ores et déjà, de retour à l'horaire administratif hivernal me serre le cœur».

Pour plus de temps libre

Elle pose la pile de paperasse sur le bureau de sa collègue, déjà encombré et tourne les talons. Mme M.H s'exclame : «C'est encore le matin. Il faut attendre l'après-midi pour que tout le monde quitte les lieux!». Une autre collègue, qui partage avec elle le même bureau, engage alors la conversation. Elle n'hésite pas à montrer sa colère et sa déception envers les médias. «Les médias ainsi que les journalistes ne cessent de rabaisser les fonctionnaires de l'Etat. Ils relatent des mensonges et des ouï-dire. On se souvient tous de la campagne de diabolisation menée contre les employés de la fonction publique. Ils n'arrêtent pas de dire aux gens qu'on ne travaille que 3 minutes par jour et qu'on est en train de se la couler douce dans nos bureaux! Ce n'est pas vrai ! On travaille toute la journée, collés à nos chaises et recroquevillés sur les dossiers !», s'écrie-t-elle navrée.

Pour les employés de la fonction publique, notamment la gent féminine, travailler de 8h00 à 17h00 n'améliore point le rendement. Selon eux, c'est une sorte de détention qui les prive de s'occuper de leurs enfants et d'être beaucoup plus épanouis. «Mis à part les heures de travail, il faut compter deux heures pour le déplacement. Quand est-ce qu'on va rester en famille et voir nos enfants ? Si l'on croit qu'en augmentant les heures de travail d'un employé, on augmente sa productivité, alors on est complètement à côté de la plaque !», déclare M.H.

Un fonctionnaire non épanoui

Pour la majorité des fonctionnaires, l'établissement d'un tel emploi du temps est complètement insensé. Selon leurs dires, la fatigue et l'épuisement inhérents à une longue journée de travail ne font qu'empirer la situation, engendrant ainsi un malaise à l'employé. Un fonctionnaire non épanoui est forcément un fonctionnaire à rendement nul. Pour un meilleur rendement, il faudrait un meilleur horaire, de l'avis de plusieurs fonctionnaires.

«Un fonctionnaire est un être humain avant tout. Nous ne sommes pas des détenus. On a cette impression, qu'on est emprisonné toute la journée. Dans d'autres pays, tels que l'Allemagne, les fonctionnaires quittent leur poste de travail vers 15h00 pour bénéficier du restant de la journée à s'entretenir avec leurs enfants et faire d'autres activités», déplorent des fonctionnaires interrogés.

A vrai dire, septembre rime avec le début de l'automne, la rentrée scolaire et universitaire ainsi qu'un travail en horaire «hivernal». Il excite les petits élèves, angoisse les universitaires et surtout agace les fonctionnaires. Il leur faudrait beaucoup de temps pour s'accoutumer à ce nouveau rythme. Il annonce, en outre, un chamboulement dans le mode de vie des Tunisiens. L'horaire des divers moyens de transport change. Même les grandes surfaces changent l'heure de fermeture. C'est le commencement du temps de «l'hibernation» pour beaucoup de Tunisiens.

Toutefois, une grande partie des employés en Tunisie ne bénéficie point de l'horaire estival. Eté comme hiver, ils travaillent sans répit, moyennant une heure de pause sur toute la journée. Meryem, 36 ans, ingénieur en informatique au sein d'une multinationale, témoigne d'un air indifférent : «Notre emploi du temps est fixe. Ça ne change pas ! On travaille aux alentours de 9 heures par jour durant toute l'année! D'ailleurs, toutes les multinationales qui opèrent dans le même domaine fonctionnent de la même manière».

En revanche, une bonne partie de citoyens se sent soulagée par la reprise de la double séance. Pour eux, les horaires durant la saison estivale sont trop condensés. Ils n'arrivent pas à gérer leurs affaires. Cependant, avec l'arrivée du mois de septembre, ils se sentent plus libres.