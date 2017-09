Tunisie: Les citoyens invités à exprimer leurs attentes

L'objectif de cette démarche initiée par l'Association du développement durable à Sfax à laquelle se sont jointes d'autres organisations du tissu associatif -- comme le conseil régional de l'ordre des avocats, l'association Sfax el méziana, l'Association Sayb ettrottoir, l'association Abouab et le Lion's club les Oliviers -- est double.

Il s'agit en premier lieu de donner l'occasion aux habitants de la zone municipale de Sfax de s'exprimer et de communiquer leur vision de l'action municipale, leurs besoins, leurs attentes et leurs priorités. Il s'agit également d'une action de sensibilisation destinée à faire prendre conscience aux citoyens réticents ou indécis de l'importance de l'acte de voter en tant que devoir citoyen auquel ce serait une erreur de se soustraire.

Un questionnaire élaboré par un groupe d'experts est déjà proposé aux internautes dans un site web réservé à cet effet. A ce propos, Abdelmajid Khemakhem, président de l'Association de développement durable, précise : «A travers ce questionnaire, nous visons à recueillir les réponses des citoyens, que nous espérons rapides, sachant qu'un rapport final sera mis au point durant la période du 10 au 28 octobre, c'est-à-dire, largement avant la campagne électorale. Ce rapport revêt la valeur d'une charte, d'une feuille de route ou de tableau de bord».

Le questionnaire est une forme de concertation qui «s'inscrit en fait dans le cadre de la contribution de notre association et de ses partenaires au déclenchement du processus de la démocratie locale en Tunisie. Le but est d'orienter les membres du conseil municipal prochain à mieux présenter leur programme d'action pour une période de cinq ans», s'accordent à dire les représentants des associations ayant fait leur adhésion à cette initiative dont la finalité est l'amélioration du mode de gouvernance municipale et de la qualité de la vie des citoyens relevant de la mairie de Sfax.

Outil d'évaluation permanent

Ledit questionnaire se scinde en deux parties. Une première consacrée à l'exposition des appréciations des citoyens concernant les prestations fournies et les actions accomplies par les délégations spéciales successives chargées de la gestion des affaires de la cité, durant les cinq dernières années.

Une seconde, sous forme de synthèse des réponses des personnes qui auront participé audit sondage d'opinion, de façon à fournir aux futurs candidats et aux futurs conseillers un programme ficelé ou une charte à laquelle ils seront liés parce qu'elle aura en quelque sorte une «force exécutoire».

Elle revêtira, en effet, un caractère obligatoire et contraignant pour au moins deux raisons : la première est que les futurs candidats ou édiles municipaux ne seront pas bien avisés d'aller à l'encontre des souhaits des électeurs et seront amenés inévitablement à les adopter soit dans leurs programmes électoraux pour recueillir le maximum de suffrages, soit après l'investiture, pour les futurs élus, en vue d'éviter les évaluations négatives et le feu des critiques de la société civile, au cas où ils auraient la maladresse de les ignorer ou de faillir à leurs engagements électoraux.

Car, la société civile ne compte pas relâcher sa vigilance : «Le tissu associatif à Sfax veillera au grain à travers des évaluations périodiques pour juger du sérieux de l'engagement des élus dans l'application des volets du programme présenté. Nous disposerons, désormais, d'un outil d'évaluation permanent et de références précises à la lumière desquelles nous pourrons juger la qualité des actions menées par le futur conseil municipal et leur conformité aux attentes des citoyens. En cas d'écart par rapport à ces références, le conseil sera tenu de rectifier le tir et d'améliorer sa gouvernance, sous peine de perdre sa crédibilité et d'hypothéquer ses chances futures».

Tel est en substance l'avertissement repris par les représentants des différentes associations, membres du noyau du collectif déjà constitué, sachant que les contacts se multiplient pour obtenir l'adhésion d'autres associations du tissu associatif à Sfax, une adhésion qu'on prévoit étoffée pour la simple raison que l'initiative du sondage d'opinion s'inscrit en faux contre une quelconque coloration politique ou idéologique. Ce que résume cette formule exprimée par Abdelmajid Khemakem : «Nos couleurs sont celles de la bannière nationale. Ni plus ni moins».