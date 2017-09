Afrique du Sud: Tennis - Le Sud-Africain Kevin Anderson en finale à l'US Open

[2] Open d'Australie à Melbourne, Roland-Garros à Paris, Wimbledon à Londres et l'US Open à New York.

« L'année dernière a été difficile pour moi, a-t-il rappelé au sujet de la saison 2016. J'ai dû m'arrêter et reprendre plusieurs fois. Et c'était frustrant, parce que toutes ces blessures n'étaient pas nécessairement majeures. Vers la fin de l'année, j'ai eu un problème à la hanche, et je pensais que l'opération serait nécessaire. Heureusement ça n'a pas été le cas. Quand j'ai repris, je me sentais bien, j'étais en forme, je tapais bien la balle, mais les résultats ne suivaient pas en match. Ce n'est que dernièrement que j'ai commencé à bien jouer à nouveau ».

Kevin Anderson affrontera l'Espagnol Rafael Nadal en finale de l'US Open de tennis, le 10 septembre 2017 à New York, à partir de 20h TU. Le Sud-Africain va tenter, à 31 ans, de remporter le premier grand tournoi de sa carrière et de devenir le deuxième Africain à s'imposer en Grand Chelem, depuis 1968.

